Dans un marché automobile moribond, Stellantis bat des records de rentabilité

La pandémie de Covid-19, la pénurie de semi-conducteurs et la guerre en Ukraine, trois crises pourtant majeures pour le marché automobile européen, n'auront pas réussi à ébranler l'ascension de Stellantis. Dans un communiqué publié jeudi 28 juillet, le groupe aux 14 marques a dévoilé des résultats semestriels qualifiés d' « exceptionnels » par son PDG Carlos Tavares. Malgré une baisse des ventes de 7% à l'échelle mondiale, le leader français affiche une marge opérationnelle à 14,1%, un niveau encore jamais atteint par les constructeurs PSA et Fiat-Chrysler dont il est issu. Son bénéfice net a par ailleurs bondi de 34%, à 8 milliards d'euros et son chiffre d'affaires de 17%, à 88 milliards d'euros. En comparaison, celui de l'allemand Volkswagen, premier constructeur européen, n'a pris que 2% de plus sur la même période.

+50% pour les véhicules électriques

