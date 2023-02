Dans un contexte "exceptionnel", les industriels ont réduit leur consommation de gaz de 11,5% en 2022

La consommation de gaz a baissé de 11,5% en données brutes en 2022 chez les gros industriels directement raccordés au réseau de transport de gaz, a annoncé vendredi 10 février GRTgaz. Une baisse «générale, sur tous les secteurs», a indiqué à L'Usine Nouvelle Thierry Trouvé, directeur général de GRTgaz. Les industries prétrochimique, métallurgique et celle des matériaux non métalliques ont le plus réduit leur consommation, à hauteur de 19%. Seul le secteur du papier carton a enregistré une légère hausse de sa consommation de 1%.

Des importations de gaz russe quasiment à l’arrêt depuis l’été

