«Dans le bâtiment, il faut moins démolir et mieux construire», estime Sylvie Simon-Elia (Kardham)

L’Usine Nouvelle - De quelle manière intégrez-vous les enjeux liés au changement climatique dans votre activité ?

Sylvie Simon-Elia - Réconcilier la ville et le végétal fait partie de nos ambitions, même si la réglementation n’intègre pas encore le vivant. Nous essayons de convaincre nos maîtres d'ouvrage à moins construire en sous-sol : afin de garder de la pleine terre, pour faire pousser de vrais arbres et limiter l’apport de carbone mais aussi de créer des puits de carbone. Le végétal ne doit pas se limiter à la végétalisation d’une toiture ou d’une façade, mais cohabiter avec le bâti pour atténuer les îlots de chaleur. Mieux s’adapter, c’est aussi prendre en compte la réglementation locale, l’orientation de la parcelle, la nature des sols, la forme du bâtiment, la gestion des chantiers... Il faut moins démolir, ou tout du moins avoir une démolition sélective, et mieux construire.

