Dans quels domaines est-il intéressant d'utiliser la traduction par l'IA ?

La difficulté d'interprétation de la langue humaine

2023 est sans conteste l'année de l'Intelligence Artificielle (IA) mise à toutes les sauces. Mais il n'a pas toujours été évident de demander aux robots d'apprendre et d'automatiser notre travail. En réalité, ces technologies sont encore assez balbutiantes. En matière de traductions par exemple, il est encore indispensable de s'appuyer sur des agences de traduction professionnelle comme Alphatrad, un des leaders dans ce domaine, notamment pour des textes très pointus ou plus généralement des éléments que ne peut comprendre avec précision une machine.

« Si la qualité de la traduction est importante pour votre projet, il est préférable de faire appel à une agence de traduction avec des traducteurs professionnels natifs capables de comprendre et de traduire avec précision les nuances linguistiques et culturelles, les expressions idiomatiques, les jeux de mots, les références culturelles et les termes spécifiques à une industrie ou à un domaine d'expertise. »

Frédéric Ibanez, Président, Alphatrad (Groupe Optilingua)

La traduction par l'IA est prometteuse et peut se révéler intéressante pour certains projets assez basiques. Toutefois, cette technologie est encore limitée dans sa compréhension de l'environnement et n'est pas assez fine pour apporter la nuance nécessaire pour transcrire des émotions. La langue a été créée par les hommes pour communiquer entre eux, c'est un élément complexe à appréhender justement parce que ce n'est pas quelque chose de figé, de scientifique.

Un même mot, utilisé dans des contextes ou auprès de populations variées peut être interprété différemment, positivement ou non et peut même être désuet ou hors de propos. Tout le travail du traducteur humain consiste ainsi à trouver le fin équilibre entre la restitution la plus proche de l'originale tout en apportant de subtiles modifications qui permettent au texte d'être mieux compris et apprécié dans le pays de destination.

Mais au juste, c'est quoi la traduction par l'IA ?

Il faut différencier la traduction automatique de la traduction par IA. La première est un logiciel qui va simplement traduire des mots en d'autres mots en fonction des informations implémentées dans son code. Si dans le logiciel il est écrit que « chien » = « dog » en anglais, alors il effectuera toujours cette traduction, même si d'autres mots comme « puppy » pourraient davantage se prêter au contexte.

Ces traducteurs automatiques sont apparus au début des années 2000 avec l'émergence d'internet. Ce sont des logiciels qui donnent des traductions approximatives, parfois loufoques. Mais, depuis quelques années, la traduction par l'IA s'est développée et se révèle bien plus performante. Cette technologie permet de traduire de manière instantanée un texte, en s'appuyant sur des algorithmes d'apprentissage automatique, appelés réseaux de neurones profonds, qui permettent au logiciel d'apprendre le contexte et de progresser dans le temps.

Dans quel cas utiliser la traduction par l'IA ?

La traduction automatique n'est pas très utilisée, sauf pour servir de « base de travail » sur un texte basique. La traduction par l'IA en revanche propose des avantages indéniables. Nous pouvons citer la rapidité de traduction, l'efficacité d'exécution et la réduction des coûts. Dans le domaine de la traduction, les notions d'efficacité et de rendement sont très importantes, il peut ainsi être intéressant d'adopter ces outils en complément d'un travail manuel.

La traduction par l'IA peut avoir sa place dans des domaines techniques, scientifiques et normés, tels que l'aéronautique, l'énergie ou la défense. Le rendu du travail de l'IA dans ce domaine est plutôt bon si on lui donne préalablement un glossaire de mots techniques. La traduction par l'IA permet d'augmenter le rendement de documents traduits, car elle est plus rapide et est un appui efficace à la traduction manuelle. Attention toutefois : la traduction par IA doit toujours être vérifiée et améliorée par un humain pour s'assurer du bon rendu du travail.

La traduction par l'IA peut également être intéressante pour traduire de manière urgente des textes. La traduction approximative reste compréhensible et peut permettre à des professionnels de santé de comprendre les informations médicales provenant de sources étrangères et ainsi de prendre des décisions éclairées sur les soins à apporter aux patients.

Alors, l'IA remplacera-t-elle les agences de traduction ?

Même si la traduction par l'IA peut être utile dans de nombreux domaines, elle présente encore de grandes limites, surtout lorsqu'il s'agit de textes où le contexte est fondamental. La traduction par l'IA aura toujours du mal à transmettre les nuances et les subtilités du langage, ce qui rend les traductions moins naturelles et moins agréables à lire. Les agences de traduction auront donc toujours un rôle important à jouer. Elles sont capables de s'adapter à des besoins sur mesure pour des projets précis et pointus. En travaillant en étroite collaboration avec leurs clients, elles comprennent leurs besoins et leurs objectifs. La qualité du rendu des traducteurs professionnels est incomparable et l'expertise en langue et dans la culture du pays sont irremplaçables.

Il n'est pas rare de trouver des campagnes marketing importées d'un pays étranger, qui fonctionnent très bien là-bas, mais qui deviennent un échec chez nous : l'adaptation d'un scénario au contexte culturel est une donnée essentielle, bien trop souvent négligée. Inversement, un livre bien traduit d'une langue étrangère vers la nôtre aura d'autant plus de chances de connaître un succès important. Et ces éléments, seules les agences de traductions ou des traducteurs indépendants peuvent vous l'apporter.

