Dans les thérapies cellulaires, TreeFrog muscle ses capacités de R&D et de bioproduction à Pessac

TreeFrog Therapeutics dispose aujourd’hui de 2000 m2 sur son site de Pessac, en Gironde. Pour le troisième anniversaire de sa création, la start-up a doublé sa surface pour mener ses activités de R&D et de bioproduction (production biotechnologique). La société, qui se décrit comme la "plus grande start-up de biotechnologies de Nouvelle-Aquitaine, avec plus de 70 salariés et 80 millions d’euros de financements", a officiellement inauguré le 7 décembre ces nouvelles installations qui doivent permettre d’accélérer encore son développement.