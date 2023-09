Dans les pipelines : Valneva, J&J, Roche

Phase II positive sur Lyme pour Valneva

Le candidat-vaccin de la biotech contre la maladie de Lyme, le VLA15 a obtenu des résultats satisfaisants dans sa phase II chez les enfants et les adolescents. En un mois, avec une dose de rappel, le médicament a permis une forte réponse immunitaire, comme ce qui a déjà été observé chez les adultes. Sous réserve des résultats de phase III, Valneva et son partenaire Pfizer espèrent déposer des demandes réglementaires auprès de la FDA et de l’EMA d’ici à 2026.

Essai interrompu pour le macitentan de J&J

Johnson & Johnson (J&J) a annoncé l’arrêt de l’essai de phase III évaluant le macitentan chez des patients souffrant d'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique (CTEPH) pour cause de futilité. Cette décision a été prise, suite à la recommandation du comité indépendant de surveillance des données. J&J commercialise ce composé contre l’hypertension artérielle pulmonaire sous le nom d’Opsumit depuis sa première autorisation en 2013.

Phase II positive pour Roche et Alnylam

Roche a communiqué les résultats positifs de la phase II du zilebesiran, un ARNi évalué pour traiter l'hypertension chez les patients à haut risque de maladie cardiovasculaire. Le candidat-médicament a atteint le critère d'évaluation principal, en démontrant une réduction significative de la pression artérielle systolique, après trois mois de traitement, par rapport au placebo. Le laboratoire développe cet actif avec Alnylam depuis juillet 2023.