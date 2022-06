Dans les pipelines : Takeda, Ipsen, GSK

Résultats positifs contre la dengue pour Takeda

Takeda a communiqué de nouveaux résultats concernant son candidat-vaccin contre la dengue. Évalué dans le cadre d’une analyse exploratoire à long terme, quatre ans et demi, le TAK-003 a évité 84% des hospitalisations et 61% des cas de dengue symptomatique, sans risque important identifié. Le candidat-vaccin fait actuellement l’objet d’un examen réglementaire dans l’Union européenne et dans certains pays où la dengue est endémique.

Avis positif pour le Dysport d’Ipsen

Le Dysport (abobotulinumtoxinA) d’Ipsen a reçu un avis positif en Europe, dans la prise en charge de l’incontinence urinaire chez les adultes présentant une hyperactivité neurologique du détrusor, due à une sclérose en plaques ou à une blessure médullaire. Dans une phase III, cette forme injectable d’un produit à base de neurotoxine botulique de type A a diminué les épisodes d’incontinence et a augmenté la capacité vésicale, par rapport au placebo.

Phase III positive sur le VRS de GSK

GSK a annoncé les données de phase III de son candidat-vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS) pour les personnes âgées. Le composé a démontré une efficacité statistiquement et cliniquement significative chez les adultes âgés de 60 ans et plus. Des soumissions réglementaires sont prévues au cours du second semestre 2022. Plusieurs autres laboratoires se sont également positionnés sur le VRS, comme J&J, Pfizer, Moderna ou encore Sanofi.