Dans les pipelines : Takeda, Ipsen, Boehringer Ingelheim

Le vaccin de Takeda contre la dengue approuvé dans l’UE

Le Qdenga de Takeda a été approuvé par la Commission européenne en prévention de la dengue chez les personnes à partir de quatre ans. Le sérum avait reçu un avis positif du CHMP en octobre 2022. Lors de sa phase III, le Qdenga a évité 84 % des hospitalisations et 61% des cas de dengue en population générale. Il s’agit du seul vaccin contre la dengue approuvé dans l’UE, quelle que soit l’exposition antérieure à la maladie.

Ipsen essuie un échec sur le cancer du poumon

L’essai de phase III évaluant Cabometyx (cabozantinib) d’Ipsen en association avec le Tecentriq (atézolizumab) n’a pas atteint son critère d’évaluation principal de survie globale. Le candidat-médicament était évalué par rapport au docétaxel chez les patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules métastatique non muté. Déjà approuvé pour le traitement de plusieurs carcinomes (du rein avancé, hépatocellulaire ainsi que thyroïdien différencié), le Cabometyx est le troisième médicament d'oncologie le plus vendu par Ipsen. En 2021, ses ventes ont atteint 355 M€.

Approbation européenne pour Boehringer Ingelheim

Quelques mois après la FDA, c’est l’EMA qui vient d’autoriser, avec une AMM conditionnelle, le Spevigo (spésolimab) du laboratoire allemand Boehringer Ingelheim dans les poussées de psoriasis pustuleux généralisé (PPG). Ce composé est un anticorps monoclonal first-in-class qui bloque l’activation du récepteur de l’interleukine 36 (IL-36R), une voie de signalisation au sein du système immunitaire inné impliquée dans la pathogenèse du PPG.