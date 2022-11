Dans les pipelines : Takeda, GSK, AstraZeneca

Feu vert européen pour Takeda

La Commission européenne vient d’autoriser Livtencity (maribavir) du laboratoire japonais Takeda pour le traitement des adultes atteints d'une infection à cytomégalovirus (CMV) post-transplantation et/ou d'une maladie réfractaire (avec ou sans résistance) à un ou plusieurs traitements antérieurs. Pour ce médicament antiviral, il s’agit de la quatrième autorisation sur cette indication après les États-Unis, le Canada et l’Australie.

Phase II positive pour GSK

GSK a dévoilé les résultats de phase IIa de son GSK3036656, un composé first-in-class contre la tuberculose. L’actif a été bien toléré et présentait une activité bactéricide précoce, avec une faible dose orale, une fois par jour, après 14 jours d'administration chez les participants atteints de tuberculose pulmonaire sensible aux médicaments. La tuberculose reste la principale cause de décès due à une maladie infectieuse dans le monde, causant environ 1,5 million décès par an.

Avis favorable du CHMP pour AstraZeneca

L’Enhertu (trastuzumab deruxtecan) d'AstraZeneca et Daiichi Sankyo a été recommandé par le CHMP de l’EMA en vue d’une approbation dans l'UE en tant que monothérapie pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer gastrique avancé HER2-positif précédemment traité. Cette décision est basée sur des essais cliniques dans lesquels le composé anticorps-médicament a démontré un taux de réponse objectif de 41,8 % chez les participants à l’étude.