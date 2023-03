Dans les pipelines : Sanofi, Regeneron, Biogen, AstraZeneca

Feu vert de la FDA pour le Kevzara

Sanofi et Regeneron ont annoncé que la FDA avait approuvé le Kevzara (sarilumab) pour le traitement de la polymyalgie rhumatismale (PMR), chez les patients qui ont eu une réponse inadéquate aux corticostéroïdes ou qui ne tolèrent pas la réduction progressive des corticostéroïdes. Cet anticorps monoclonal devient ainsi le premier et le seul produit biologique indiqué pour cette pathologie, une maladie rhumatismale inflammatoire, parmi les plus courantes.

La FDA examine le lecanemab de Biogen

L’agence sanitaire a accepté le dépôt d'une demande de licence de produit biologique supplémentaire (sBLA) par Eisai et Biogen et a accordé un examen prioritaire en vue de l’approbation du Leqembi (lecanemab-irmb) pour le traitement de la maladie d'Alzheimer. Dans son essai de phase III contre la maladie d'Alzheimer au stade précoce, cet anticorps monoclonal a permis de réduire le déclin cognitif lié à la maladie de 27 %.

Bons résultats de phase II pour l’Enhertu

L’Enhertu (trastuzumab deruxtecan) a atteint ses critères d’évaluation dans le cadre d’une phase II l’évaluant chez les patients atteints de tumeurs solides, localement avancées, non résécables ou métastatiques, précédemment traitées, exprimant HER2 et non éligibles à un traitement curatif. Développé par AstraZeneca et Daiichi Sankyo, ce médicament est un conjugué anticorps-médicament, déjà approuvé sur d’autres indications en oncologie.