Dans les pipelines : Pfizer, Sanofi, AstraZeneca

Feu vert américain pour Pfizer

Le Cibinqo (abrocitinib) de Pfizer vient d’obtenir l’autorisation de la FDA pour le traitement des adultes atteints de dermatite atopique modérée à sévère, qui n'ont pas encore trouvé de soulagement avec les options actuelles. Lors de ses cinq essais de phase III, réalisés sur 1 600 participants, cet inhibiteur de la Janus Kinase a démontré de profondes améliorations concernant l'étendue et la gravité de la maladie et sur les démangeaisons, après deux semaines.

Le Dupixent avance sur le prurigo nodulaire

Sanofi a annoncé des résultats positifs concernant le deuxième essai de phase III de son blockbuster, le Dupixent (dupilumab) dans le traitement du prurigo nodulaire, une maladie chronique de la peau. À 24 semaines, 60 % des patients traités avec cet anticorps monoclonal ont constaté une diminution des démangeaisons, contre 18 % des patients traités par placebo. Le laboratoire prévoit des soumissions règlementaires à compter du premier semestre de 2022.

Phase III réussie pour AstraZeneca

AstraZeneca a communiqué les premières données de l’essai de phase III évaluant l’Imfinzi (durvalumab), en association avec une chimiothérapie standard, en traitement de première ligne chez les patients atteints d'un cancer des voies biliaires avancé. L’anticorps monoclonal a permis de réduire le risque de décès de 20 % et a démontré une amélioration statistiquement et cliniquement significative de la survie globale et de la survie sans progression de la maladie.