Dans les pipelines : Pfizer, Janssen, Moderna

Feu vert américain pour Pfizer

La FDA vient d’approuver le Ngenla (somatrogon-ghla) du numéro un mondial, un analogue de l'hormone de croissance humaine, pour les enfants de plus de trois ans présentant un déficit en hormone de croissance endogène. Administré une fois par semaine, ce médicament devrait permettre de réduire la fréquence d’injection, souvent quotidienne. Le Ngenla devrait être disponible pour la prescription aux États-Unis, à partir d’août 2023.

Janssen progresse contre le psoriasis

La filiale de J&J a communiqué les résultats de phase IIb du JNJ-2113, un antagoniste du récepteur de l'interleukine-23 évalué chez les adultes contre le psoriasis en plaques modéré à sévère. Le peptide a atteint tous les critères d’évaluation primaires et secondaires. Janssen se prépare d’ores et déjà à lancer la phase III. Environ huit millions d'Américains et plus de 125 millions de personnes dans le monde vivent avec cette pathologie.

Moderna dépose des demandes contre le VRS

La biotech a déposé des demandes d'autorisation pour son candidat-vaccin ARNm-1345 contre le virus respiratoire syncytial (VRS) auprès de différentes agences, dont l'EMA, celle de Suisse et celle d’Australie. En phase III, le composé a atteint 83,7 % d’efficacité contre les infections respiratoires dues au VRS chez les personnes âgées de plus de 60 ans. Récemment, c’est GSK qui s’est vu attribuer une autorisation dans cette indication.