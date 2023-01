Dans les pipelines : Moderna, Servier, Janssen

Critères atteints pour l'ARNm-1345 de Moderna

Lors de sa phase III contre le virus respiratoire syncytial (VRS) chez les personnes âgées, l'ARNm-1345, un candidat-vaccin à ARNm développé par Moderna, a atteint ses critères d’évaluation principaux. Le sérum s’est avéré efficace à 83,7 % contre le VRS, défini par deux symptômes ou plus. En outre, l'ARNm-1345 a été bien toléré. Moderna a l'intention de déposer un dossier d’autorisation réglementaire au cours du premier semestre 2023.

Phase III positive pour Servier

Servier et son partenaire Taiho Oncology ont publié les premières des données de la phase III évaluant le Lonsurf (association trifluridine/tipiracil) et bevacizumab chez des patients adultes atteints d’un cancer colorectal métastatique. Les résultats démontrent que cette combinaison peut constituer un traitement efficace et bien toléré chez les patients atteints d’un cancer colorectal métastatique après progression, suite à deux chimiothérapies antérieures.

Janssen stoppe un essai dans le VIH

Janssen, la filiale de Johnson & Johnson (J&J), a annoncé l’interruption de l’essai de phase III de son candidat-vaccin contre le VIH. La principale raison évoquée est le manque d’efficacité du composé dans la prévention de cette maladie infectieuse, par rapport au placebo chez les participants à l'étude. Aucun problème de sécurité lié au vaccin identifié n’a toutefois été identifié. Initié en 2019, l’essai a inclus 3 900 participants à travers 50 sites.