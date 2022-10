Dans les pipelines : Lilly, GSK et J&J

Désignation Fast Track pour Lilly

Le tirzepatide de Lilly vient de recevoir la désignation Fast Track de la FDA, pour le traitement de l’obésité. Lilly prévoit d’achever la phase III de cet actif d’ici à la fin du mois d’avril 2023, et de déposer une demande d’AMM sur cette indication. Le tirzepatide, un peptide qui cible les récepteurs GIP et GLP-1, deux hormones gastro-intestinales qui stimulent la sécrétion d'insuline, a été approuvé contre le diabète de type 2 cette année.

Feu vert américain pour GSK

La FDA a autorisé le Boostrix (anatoxines de diphtérie, de tétanos et de coqueluche, virus tués de polio et d'antigènes immunisants de coqueluche) de GSK pour l'immunisation au cours du troisième trimestre de la grossesse pour la prévention de la coqueluche chez les nourrissons de moins de deux mois. Déjà approuvé pour l’immunisation contre le tétanos, la diphtérie et la coqueluche chez les patients de plus de dix ans, ce vaccin a généré des ventes de 521 M£ (596 M€) dans le monde, en 2021.

Bons résultats pour le Stelara de J&J

Dans un essai de phase III à long terme, le Stelara (ustekinumab) du laboratoire américain Johnson & Johnson (J&J) a démontré une rémission symptomatique soutenue et sans corticoïdes pendant quatre ans chez des adultes atteints de colite ulcéreuse active modérée à sévère. Approuvé pour la première fois contre le psoriasis, cet anticorps monoclonal est le médicament le plus vendu par J&J. En 2021, ses ventes dans le monde se sont chiffrées à 9,1 Mrds $.