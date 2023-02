Dans les pipelines : Janssen, GSK, Ipsen

Bons résultats de phase II pour Janssen

La filiale de Johnson & Johnson (J&J), Janssen, a annoncé des résultats positifs de phase II pour l’anticorps monoclonal nipocalimab évalué chez les femmes enceintes à haut risque de maladie hémolytique sévère du fœtus et du nouveau-né (HDFN). Cette maladie grave et rare peut survenir quand les groupes sanguins d'une femme enceinte et de son fœtus sont incompatibles. Il n'existe actuellement aucun traitement approuvé pour le traitement de l'HDFN.

Feu vert américain pour GSK

La FDA vient d’approuver le Jemperli (dostarlimab-gxly) de GSK pour le traitement des patientes atteintes d'un cancer de l'endomètre déficient en réparation des mésappariements, récurrent ou avancé. Lors de sa phase III menée sur 141 patients, le taux de réponse globale à l’anticorps monoclonal était de 45,4 %. Le cancer de l'endomètre est le cancer gynécologique le plus répandu dans le monde, avec environ 417 000 nouveaux cas signalés, chaque année, dans le monde.

Ipsen avance sur le cancer du rein

Ipsen a présenté les résultats sur trois ans de l’essai de phase III du Cabometyx (cabozantinib) en association avec le nivolumab, dans le traitement en première ligne du cancer du rein (RCC) avancé. En association, cet inhibiteur de tyrosine kinase a permis une augmentation de survie globale médiane par rapport au sunitinib, la faisant passer de 35,5 à 49,5 mois. Le RCC est le type de cancer du rein le plus courant et représente environ 90 % des cas.