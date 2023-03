Dans les pipelines : Incyte, Novartis, BMS

Feu vert américain pour Incyte

La FDA vient d’accorder une AMM au Zynyz (retifanlimab-dlwr) de la biotech américaine Incyte, pour le traitement du carcinome à cellules de Merkel métastatique ou récurrent localement avancé, un type rare et agressif de cancer de la peau. Dans les essais de phase III, les patients traités avec cet anticorps monoclonal ont obtenu un taux de réponse objective de 52 %. Le Zynyz est également à l'étude dans d'autres indications, seul ou en association.

Novartis progresse sur le cancer du sein

Le laboratoire suisse a communiqué de nouvelles données sur l’essai de phase III évaluant le Kisqali (ribociclib) dans une large population de patientes atteintes d'un cancer du sein au stade précoce. L’étude a atteint son critère d'évaluation principal en démontrant un bénéfice cliniquement significatif pour les patientes, par rapport au traitement standard. Le Kisqali est un inhibiteur déjà approuvé contre le cancer du sein avancé ou métastatique.

Autorisation européenne pour BMS

Le Sotyktu (deucravacitinib) de Bristol Myers Squibb (BMS) a été autorisé en Europe en tant que traitement oral, pour les patients adultes atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère, qui sont éligibles à un traitement systémique. Lors de sa phase III, cet inhibiteur de la tyrosine kinase 2 (TYK2) s’est avéré plus efficace que le placebo et l’Otezla (aprémilast) d’Amgen à 16 et 24 semaines, avec des réponses maintenues pendant un an.