Dans les pipelines : GSK, Pfizer, Samsung Bioepis

Feu vert européen sur le VRS pour GSK

La Commission européenne vient d’autoriser l’Arexvy du laboratoire britannique GSK comme vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS) pour les personnes âgées. Cette autorisation est basée sur des données de phase III, dans lesquelles ce vaccin a démontré une efficacité globale de 82,6 %. En Europe, le VRS entraîne, chaque année, plus de 270 000 hospitalisations et environ 20 000 décès à l'hôpital chez les adultes de 60 ans et plus.

Phase III positive pour des antibiotiques de Pfizer

Le laboratoire américain a publié de nouvelles données de phase III d’une nouvelle combinaison d'antibiotiques. Dans le traitement des infections bactériennes graves dues aux bactéries Gram-négatives multirésistantes pour lesquelles les options de traitement sont limitées ou inexistantes, l’association aztréonam et avibactam s’est montrée efficace et bien tolérée, sans nouvelles découvertes en matière d'innocuité.

Autorisation européenne pour Samsung Bioepis

Après un avis positif du CHMP de l’EMA, il y a deux mois, l’Epysqli de Samsung Bioepis, un biosimilaire du Soliris (éculizumab), a été approuvé en Europe pour le traitement des adultes et des enfants atteints d'hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN). Le Soliris est un anticorps monoclonal appartenant à Alexion, filiale d’AstraZeneca, qui s’est vendu à hauteur de 3,8 Mrds $ en 2022.