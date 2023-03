Dans les pipelines : GSK, Pfizer, Lilly

Phase III positive contre la méningite pour GSK

Le candidat-vaccin contre le méningocoque du laboratoire britannique, appelé MenABCWY, a atteint ses onze critères d’évaluation d'innocuité, de tolérabilité et d'immunogénicité, dans son essai de phase III. Le composé a ainsi démontré sa non infériorité en termes de réponse immunitaire pour les cinq sérogroupes de Neisseria meningitidis (A, B, C, W et Y), la bactérie impliquée dans la méningite, par rapport aux vaccins déjà homologués.

Feu vert de la FDA pour Pfizer

Le numéro un mondial a reçu l’autorisation de la FDA concernant la commercialisation de son vaporisateur nasal contre la migraine zavzpret (zavegepant). Cette décision est basée sur des résultats de phase III, dans lesquels le médicament a permis d’arrêter les symptômes les plus gênants, deux heures après l'administration, par rapport au placebo. L’étude a également démontré un soulagement de la douleur, dès quinze minutes après l'administration.

Échec en phase III pour Lilly

Eli Lilly a fait le point sur l'étude de phase III de l’anticorps monoclonal solanezumab pour le traitement préclinique de la maladie d'Alzheimer. Le candidat-médicament n’a pas ralenti la progression du déclin cognitif dû à la pathologie, lorsqu'il était initié chez des personnes atteintes de plaques amyloïdes mais sans symptômes. En outre, le traitement n'a pas stoppé l’accumulation de ces plaques, caractéristiques de la maladie.