Dans les pipelines : GSK, Novartis, Novavax

Phase III positive contre le VRS pour GSK

GSK a communiqué les données de phase III pivot de son candidat-vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS) pour les adultes âgés de 60 ans et plus. Le composé a démontré une efficacité globale de 82,6 %, répondant au critère d'évaluation principal de l'essai. Des soumissions réglementaires sont prévues avant la fin de l’année. Plusieurs autres laboratoires se sont également positionnés sur le VRS, comme J&J, Pfizer, Moderna ou encore Sanofi.

Avis positif du CHMP pour Novartis

Le Pluvicto (lutétium (177Lu ) vipivotide tetraxetan) du laboratoires suisse a reçu un avis favorable du CHMP de l’EMA pour les patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique évolutif, PSMA-positif et résistant à la castration. Cet avis positif est basé sur les données de phase III dans lesquelles le radioligand associé au meilleur niveau de soins a démontré une amélioration significative de la survie globale chez les patients.

Résultats encourageants pour Novavax

Le candidat-vaccin combiné grippe/Covid-19 de Novavax, actuellement en phase I/II d’essai clinique, a mis en évidence sa capacité à générer des réponses immunitaires. Le composé a en effet induit des réponses en anticorps et en cellules T contre le SARS-CoV-2 et des souches de grippe homologues et hétérologues. L’essai de confirmation de phase II devrait débuter avant la fin de l’année. Cet essai est le premier du genre à évaluer ce type de vaccin.