Dans les pipelines : GSK, Biogen, Sanofi

Feu vert américain pour le Priorix de GSK

Aux États-Unis, le Priorix, développé par le laboratoire britannique GSK, vient d’être autorisé pour l'immunisation active pour la prévention de la rougeole, des oreillons et de la rubéole (ROR) chez les patients âgés de plus d’un an. Ce vaccin est désormais autorisé dans plus de cent pays dans le monde, y compris tous les pays européens, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, avec plus de 800 millions de doses distribuées à ce jour.

Biogen lance un biosimilaire du Lucentis aux États-Unis

Suite à une autorisation de la FDA, le laboratoire américain Biogen et son partenaire, Samsung Bioepis, ont annoncé le lancement du Byooviz (ranibizumab-nuna), aux États-Unis. Il s'agit d'un biosimilaire du Lucentis, destiné au traitement de la forme humide de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Disponible à partir du 1er juillet 2022, le Byooviz sera facturé au prix de 1 130 $ par flacon à usage unique, soit 40 % de moins que le Lucentis.

Désignation de Breakthrough Therapy pour Sanofi

La FDA vient d’accorder le statut de Breakthrough Therapy à l’efanesoctocog alpha (BIVV001) pour le traitement de l’hémophilie A. Sanofi et la biotech suédoise Sobi collaborent depuis 2019 au développement de ce nouveau facteur VIII recombinant, aujourd’hui en phase III. Des soumissions réglementaires sont prévues prochainement, dans le courant du deuxième semestre de 2022, auprès de la FDA, et en 2023 auprès de l’EMA.