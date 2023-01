Dans les pipelines : AstraZeneca, Janssen, Biogen

Feu vert américain pour AstraZeneca

L’Airsupra développé par le laboratoire britannique AstraZeneca a été approuvé aux États-Unis par la FDA pour le traitement ou la prévention de la bronchoconstriction et pour réduire le risque d’exacerbations chez les personnes asthmatiques âgées de 18 ans et plus. Ce médicament est un inhalateur-doseur pressurisé first-in-class qui contient de l’albutérol et du budésonide. AstraZeneca développe ce composé avec son compatriote Avillion.

Janssen soumet une demande à l’EMA

Janssen du groupe Johnson & Johnson (J&J) a annoncé la soumission d’une demande d’AMM à l’EMA, en vue de l’approbation du talquétamab pour le traitement des patients présentant un myélome multiple en rechute ou réfractaire. Cet anticorps bispécifique bénéficie d’une évaluation accélérée de la part de l’agence sanitaire depuis novembre 2022. Il fait, en outre, l’objet d’autres essais cliniques dans plusieurs études en monothérapie et en association.

La FDA approuve le Leqembi de Biogen

L’agence américaine vient d’approuver le Leqembi (lecanemab-irmb) de Biogen pour le traitement de la maladie d’Alzheimer. Cette décision est basée sur des résultats de phase II, dans lesquels cet anticorps monoclonal a réduit l’accumulation des plaques bêta-amyloïdes, caractéristique de la maladie, chez les patients au stade précoce. Comme pour ses autres candidats-médicaments contre Alzheimer, Biogen développe cet actif avec le laboratoire japonais Eisai.