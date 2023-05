Dans les pipelines : AstraZeneca, BMS, Servier

L’Ultomiris approuvé en Europe

L’Ultomiris (ravulizumab) d’AstraZeneca a été approuvé en Europe pour le traitement des adultes atteints de trouble du spectre de la neuromyélite optique (NMOSD), une maladie auto-immune rare et débilitante qui affecte le système nerveux central, y compris la colonne vertébrale et les nerfs optiques. Des demandes d’autorisations sont en cours aux États-Unis et au Japon. Ce médicament a rejoint le pipeline du laboratoire avec le rachat d'Alexion, en 2021.

L’EMA autorise une thérapie CAR-T de BMS

Bristol Myers Squibb (BMS) a reçu l'approbation de la Commission européenne pour son Breyanzi (lisocabtagène maraleucel) pour le lymphome à grandes cellules B récidivant ou réfractaire après un traitement antérieur. En phase III, ce médicament a considérablement amélioré la survie par rapport à la norme de soins standard. Il s’agit de la troisième indication obtenue en Europe pour une thérapie cellulaire CAR-T du laboratoire américain.

Feu vert européen pour Servier

La Commission européenne vient de délivrer une AMM au Tibsovo (ivosidénib) de Servier dans deux indications. La première concerne la leucémie myéloïde aiguë (LMA), un cancer du sang et de la moelle osseuse qui touche 5 personnes sur 100 000 en Europe. La seconde vise le cholangiocarcinome avec mutation du gène IDH1, un cancer des voies biliaires qui touche 1 à 3 personnes sur 100 000 en Europe, avec environ 10 000 nouveaux cas, chaque année.