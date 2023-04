Dans les pipelines : AbbVie, Lilly, Roche

Nouvelle autorisation contre la migraine pour AbbVie

Après l’avoir autorisé contre la migraine épisodique, la FDA vient d’approuver le Qulipta (atogepant) d’AbbVie pour les adultes souffrant de migraine chronique. Dans son essai de phase III, cette petite molécule a réduit d’au moins 50 % le nombre moyen de jours de migraine par mois, chez les participants à l’étude. Avec cette autorisation, le laboratoire propose désormais trois traitements sur ordonnance dans tout le spectre de la migraine.

Refus de la FDA pour Lilly

L’agence sanitaire a refusé la demande de licence de produit biologique (BLA) concernant le mirikizumab d’Eli Lilly pour le traitement de la rectocolite hémorragique. Une décision que la FDA a justifié par « des problèmes liés à la fabrication. » Le laboratoire a précisé qu’il continuait de travailler avec l’agence pour rendre le composé rapidement disponible. Le mirikizumab est autorisé au Japon et bénéficie d’un avis favorable du CHMP de l’EMA sur cette indication.

Feu vert américain pour Roche

Le laboratoire suisse a annoncé avoir obtenu l’autorisation de la FDA pour son Polivy (polatuzumab vedotin-piiq) en association avec Rituxan (rituximab), cyclophosphamide, la doxorubicine et la prednisone (R-CHP) pour le traitement des patients adultes atteints d'un lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) non préalablement traité. Le LDGCB est une maladie agressive et difficile à traiter et constitue la forme la plus courante de lymphome non hodgkinien aux États-Unis.