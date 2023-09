Dans les négociations commerciales, le rapport de force entre industriels et distributeurs a basculé

Le ministre de l’Economie a annoncé le 31 août, à l’issue de deux jours où il aura reçu industriels et distributeurs, l’ouverture anticipée des négociations commerciales annuelles pour les plus grands acteurs de l’agroalimentaire. Un an après avoir pointé du doigt l’attitude des distributeurs, le gouvernement espère désormais arracher des baisses de prix aux fournisseurs. Sans garantie.