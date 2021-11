Dans les Landes, Ospher veut valoriser le mobilier de bureau issu de l'upcycling

Le bureau de demain sera écoresponsable. Telle est l’ambition d’Api’Up, une entreprise spécialisée dans la collecte de 27 catégories de déchets professionnels dans les Landes et en Pyrénées-Atlantiques. Si les autres produits (déchets dangereux, palettes, textile, papeterie…) sont redirigées vers des filières dédiées, le bois, le textile et le cuir restent dans le giron de l’entreprise (31 personnes, à Capbreton, dans les Landes) afin d’être transformées en mobilier. Afin de s’adresser à une clientèle professionnelle plus soucieuse de son image et prête à passer le cap de l’éco-responsabilité sans pour autant rogner sur le design, elle vient de lancer une nouvelle marque, Ospher.