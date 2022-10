Dans les Hauts-de-France, Renault veut relever le pari de l'électrique compétitif et made in France

La batterie dévoile ses entrailles. Penché sur sa table de travail, un ouvrier vérifie les connexions entre les modules. Ses doigts gantés courent le long des câbles. Bientôt, le boîtier de la pile géante sera refermé et elle recevra une charge partielle avant d’être mariée à son véhicule. Pour la première fois depuis sa construction en 1970, l’usine Renault de Douai (Nord) assemble un véhicule 100 % électrique, la Mégane E-Tech. Au même instant, à Maubeuge (Nord), des bras robotiques s’abaissent de concert sur des pièces de tôle pour former le squelette d’un Kangoo Electric. À 115 kilomètres de là, le site de Ruitz (Pas-de-Calais) s’apprête à fabriquer les bacs en aluminium qui enveloppent les batteries automobiles. Depuis le 1er janvier 2022, ces trois usines forment le pôle ElectriCity, la base sur laquelle Renault fonde tous ses espoirs pour réaliser un véhicule électrique populaire et s’imposer dans un marché où des mastodontes comme Volkswagen ferraillent à coups de dizaines de milliards d’euros contre Tesla.

Localiser 80% des fournisseurs autour d'ElectriCity

[...]