Dans les coulisses du laboratoire de tests du fabricant français de smartphones Crosscall

Face à la concurrence américaine et asiatique, Crosscall creuse depuis 2009 son sillon de fabricant français de smartphones, de tablettes et de leurs accessoires, en se démarquant par une promesse de durabilité de ses appareils. Implantée à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), l’entreprise fondée et présidée par Cyril Vidal se voit en rempart contre l’obsolescence programmée et la surenchère technologique. «La durabilité est notre raison d’être. Dans le contexte actuel, concevoir des produits plus durables et plus responsables est devenu une évidence et sera probablement demain une obligation», affirme le dirigeant.

En imaginant des téléphones ajustés aux besoins de ses futurs utilisateurs, Crosscall leur garantit un minimum de cinq ans de fonctionnement et une résistance à des chutes, des coups, une immersion prolongée dans l’eau… Cet engagement lui a permis d’élargir sa base d’usagers : hier, les sportifs de l’extrême, aujourd’hui, la gendarmerie nationale, la police, les services de secours, les hôpitaux ou les agents de la SNCF et tout secteur potentiellement exposé à des conditions d’exercice hostiles, perturbées ou imprévisibles (BTP, industrie, agriculture, transport-logistique, sécurité…). Plus de 3 millions d’appareils ont déjà été vendus.

