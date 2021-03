Dans les coulisses de la fabrication du TGV du futur à Aytré

En pénétrant sur le site charentais d’Alstom, on est frappé par l’hétérogénéité des lieux et de l’architecture. Un bâtiment en bois presque centenaire se profile, et chacune des constructions retrace une étape de l’histoire de ce lieu marqué par le ferroviaire. Les Entreprises industrielles charentaises se sont implantées à Aytré (Charente-Maritime), dans la périphérie de La Rochelle, en 1920. Le site appartient à Alstom depuis 1972. Une usine modèle d’innovations pour tout le groupe avec, notamment, son Lab Train pour tester les logiciels et simuler toutes les fonctions.