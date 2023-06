Dans les coulisses de la fabrication des taxis volants de l'allemand Volocopter

Le taxi volant s’élève à la verticale dans le ciel bleu de Bruchsal, près de Karlsruhe, dans le Bade-Wurtemberg, avec un bruit de tondeuse à gazon. Surmonté d’une couronne de dix-huit petites hélices, le VoloCity évoque le croisement d’un drone et d’un hélicoptère. Après deux survols de piste devant le hangar d’assemblage de Volocopter, l’engin équipé de 20 kWh de batteries et pouvant transporter deux personnes se pose, achevant un nouveau vol d’essai. «Sur ces terres ont été inventées la bicyclette, puis l’automobile. Nous voulons allonger cette liste et prouver que l’aviation électrique est possible», s’enthousiasme Dirk Hoke, le PDG de l’entreprise depuis septembre 2022 et ancien président d’Airbus Defence and Space.

