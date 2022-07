Dans le rouge au premier semestre, Valeo prédit une amélioration de la pénurie de puces

Malgré les crises successives qui minent l'industrie automobile, Valeo maintient le cap. L'équipementier tricolore a indiqué mardi 26 juillet avoir enregistré une perte nette de 48 millions d'euros au cours du premier semestre, alors qu'il affichait un bénéfice net de 90 millions d'euros un an auparavant. De la même manière, l'Ebitda du groupe a reculé de 8% à 1,11 milliard d’euros, faisant ressortir une marge de 11,8% (-1,6 point). En revanche, son chiffre d'affaires a progressé de 5% pour atteindre 9,42 milliards d'euros et ses flux financiers libres, « supérieurs aux attentes », s'établissent à 179 millions d'euros.

Lors d'un déjeuner organisé avec la presse, le directeur général de Valeo Christophe Périllat a ainsi salué la « bonne résilience » de ces résultats, en dépit d'un « contexte difficile ». Les six premiers mois de l'année ont en effet été marqués par une inflation élevée et par une forte augmentation des prix des matières premières et de l'énergie. Le groupe a également souligné l'impact sur l'ensemble du secteur automobile des mesures sanitaires prises en Chine, où il possède une quarantaine d'usines (-40% de chiffre d'affaires sur place en avril en raison des confinements), et de la guerre en Ukraine. L'équipementier précise d'ailleurs avoir comptabilisé une dépréciation de ses actifs en Russie, à hauteur de 32 millions d'euros, et être entré « en phase de réflexion intense » concernant son avenir au sein du pays.

Intégration progressive de VSeA

