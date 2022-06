Dans le Rhône, comment la PME Coref produit des revêtements réfractaires indispensables à l'industrie

© Robin Weill / Robin et les super héros

Métal en fusion, fumées chlorées, chaleur des fours à céramique… De nombreuses industries recourent à des procédés qui nécessitent de faire monter le mercure parfois à plus de 1 000 degrés. A de telles températures, les équipements industriels fondraient comme neige au soleil sans un élément indispensable : les matériaux réfractaires. Coref fait partie de la dizaine d’entreprises en France qui fabriquent ces revêtements. Créée en 1947, cette PME de 24 salariés est basée à Saint-Priest (Rhône) et réalise 4 millions d’euros de chiffre d’affaires par an.

