Dans le Pas-de-Calais, TT Plast recycle films et sacs pour produire des sacs plastiques vertueux

15 jours gratuits et sans engagement

A l’entrée du premier bâtiment de l’usine TT Plast, située dans le parc d’activités Les Renaudières à Lens (Pas-de-Calais), des monceaux de plastiques lavés et triés, issus de films pour palettes et de sacs de caisse, sont stockés dans des alvéoles. Ces anciens déchets sont la matière de base du cycle de production de plastique recyclé qu'abrite le second bâtiment. Des sacs en plastique recyclé pour la distribution y sont fabriqués. TT Plast a fait sa révolution (circulaire, bien sûr) à l’aube des années 2010, en se lançant dans la régénération de cette matière.