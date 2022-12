Dans le Nord, Bouygues Bâtiment optimise ses process sur la construction bois

L’essor annoncé de la construction bois induit de nombreuses transformations sur les chantiers. A Saint-André-lez-Lille (Nord), Bouygues Bâtiment Nord-Est (870 personnes réparties à travers les Hauts-de-France, le Grand-Est et la Bourgogne Franche-Comté), filiale du deuxième groupe français de BTP, prend le sujet à bras-le-corps sur le chantier du futur siège régional de Dalkia, destiné à être livré en juin 2023. «La préparation est d’un tel chantier est pensée encore plus en amont que pour un bâtiment en béton», souligne Thierry Michaud, directeur RSE, ingénierie et transformation de Bouygues Bâtiment Nord-Est.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]