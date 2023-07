Dans le Labbb, 3 Brasseurs met sa bière en canette devant les clients

« Une sorte de temple de la bière », selon Éric Demonchaux, le directeur général de 3 Brasseurs International. Tel est le concept « unique » que la microbrasserie veut créer avec le Labbb, qui vient d’ouvrir ses portes à Strasbourg (Bas-Rhin), dans le quartier de Cronenbourg. Sur plus de 800 m², elle propose du mardi au samedi, en fin de journée, un bar-restaurant, cinq bières produites sur place et cinq autres de brasseries « invitées », des ateliers de zythologie, des formations de brasseur et une unité de mise en canette. L’investissement s’est élevé à 1,6 million d’euros.

