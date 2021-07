Dans la Silicon Valley à Grenoble, Thierry Breton prend le pouls des puces européennes

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Commission européenne Le commissaire européen Thierry Breton s'impose en défenseur de l'Europe des puces.

Le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, se rend ce 21 juillet au coeur de l’écosystème microélectronique de Grenoble, qui constitue la Silicon Valley française. Il visitera tout d’abord le CEA-Leti, le laboratoire d’électronique du CEA qui forme l’un des trois centres européens d’excellence en recherche appliquée dans les semi-conducteurs, aux cotés de l’Imec en Belgique et des Instituts Fraunhofer en Allemagne. Thierry Breton se rendra ensuite chez STMicroelectronics, qui constitue le cœur battant de l’écosystème grenoblois. Avec près de 6000 salariés, cet acteur majeur des semi-conducteurs dispose à Crolles du site industriel le plus important d’Europe continentale dans les puces. Enfin, le commissaire européen visitera Soitec, leader mondial des matériaux avancés de semi-conducteurs, comme les substrats de silicium sur isolant.

Ce déplacement intervient juste après le lancement, le 19 juillet, par la Commission européenne de l’Alliance industrielle des technologies de microprocesseurs et semi-conducteurs, qui vise à réunir Etats membres, entreprises, universités, centres de recherche et de technologie, et utilisateurs dans un vaste plan de reconquête de cette industrie clé pour la souveraineté européenne. L’objectif est de doubler la part de l’Europe dans la production mondiale de puces, à 20% à l’horizon 2030.

Dépendance dans les technos avancées

