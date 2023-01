Dans la manifestation parisienne, les cadres aussi se mobilisent contre la réforme des retraites

Cadre et en carrière longue, c’est possible. Joël Maltat, 56 ans, cadre «dans une grosse boite internationale de l’embouteillage» qu’il préfère ne pas nommer, pensait partir à la retraite à 60 ans et six mois parce qu’il a validé cinq trimestres avant ses 20 ans. «Dont quatre de service militaire», précise-t-il. Mobilisé le 19 janvier à Paris sous la bannière de la CFE-CGC, il attend patiemment place de la République que le cortège s’ébranle. «Avec la réforme, j’en prends pour un an et demi de plus, et partirai à 61 ans et 9 mois. Cette réforme n’a aucun sens, contrairement à la précédente, à points, dont la philosophie était d’ouvrir les mêmes droits à cotisations équivalentes.» A ses côtés, une collègue. Sylvie Planchon, 53 ans, quatre trimestres travaillés avant ses 20 ans, n’a pas droit au dispositif carrières longues. Elle partirait à 64 ans au lieu de 62.

