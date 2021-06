Dans l'Yonne, bière artisanale bio et grande distribution, les paris réussis de la Brasserie de Vézelay

15 jours gratuits et sans engagement

Depuis sa création en 2012 à Saint-Père (Yonne), la Brasserie de Vézelay enregistre une croissance de ses volumes et de ses ventes de 25% par an. “Ce rythme nous va bien, parce qu’il est compatible avec la taille de l’entreprise, sans pour autant sacrifier notre process”, expose Marc-Olivier Bernard, PDG de Fabulous French Brasseurs, une structure qui regroupe aussi la Brasserie de Bretagne (Finistère) et la Brasserie artisanale du sud (Drôme) depuis novembre 2019. La hausse régulière de la production doit s’accompagner d’approvisionnements suffisants en ingrédients bio.