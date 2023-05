Dans l’Hexagone, les ventes de voitures neuves ont continué de croître en avril 2023

Avec +21,88% de ventes de voitures neuves en avril 2023, le marché automobile français progresse mais reste loin des niveaux d’avant-Covid. Selon les données communiquées lundi 1er mai par la Plateforme automobile, il s'est immatriculé 132 509 véhicules particuliers dans l'Hexagone le mois dernier, alors que celui-ci comptait un jour ouvré de moins qu’avril 2022. A titre de comparaison, en avril 2019, 188 197 voitures avaient été livrées. Sur l'ensemble des quatre premiers mois de l'année 2023, le marché a enregistré une hausse de 16,73% par rapport à la même période en 2022, avec 553 396 immatriculations. Lors des quatre premiers mois de l’année 2019, 747 535 voitures avaient été écoulées.

Renault, moteur de la croissance

Le groupe Renault a vu ses immatriculations en France bondir de 54,65% en rythme annuel en avril 2023 avec 36 589 véhicules particuliers livrés durant le mois. Grâce à cela, sa part de marché est passée de 23,24% en mars 2023 à 27,61% le mois suivant. Les ventes de la marque Renault ont augmenté de 50,73% pour atteindre le nombre de 22 489 voitures neuves livrées tandis que celles de Dacia ont crû de 63,42% (13 972 véhicules particuliers vendus).

Les ventes de voitures neuves du groupe Stellantis ont progressé le mois dernier de +5,75% par rapport à avril 2022. Dans le détail, Peugeot a vu ses livraisons progresser de +6,1% (18 789 voitures écoulées), Citroën de +10,62% (10 324 véhicules) et Opel +17,2% (3 053). Les ventes de Fiat et de Jeep se sont écroulées de -20,61% pour le premier (2 708 véhicules immatriculés) et de -30,58% pour le second (286).

L’allemand Volkswagen, dont la part de marché sur le territoire français s’est élevée à 14,21% en avril 2023, a vu ses ventes croître de 31,59% ce même mois. Il a écoulé 18 831 véhicules dont 8 975 de sa marque Volkswagen (+35,92%), 3 684 d’Audi (+18,92%) et 2 910 de Skoda (+13,98%). Parmi les autres évolutions notables, celle du groupe indien Tata qui possède les marques Jaguar et Land Rover et qui réalise +50,83% de ventes en avril 2023, mais aussi celle du japonais Suzuki (+41,64%) ou encore du constructeur chinois Geely (+23,55%). Tesla, après avoir livré pas moins de 8 710 véhicules en mars 2023, en a écoulé 1 824 le mois dernier soit 1 727 de plus qu’en avril 2022.

L’électrique gagne du terrain

Sur les quatre premiers mois de l’année 2023, la part de l’électrique sur le marché automobile français était de 14,8% avec 81 997 unités vendues contre 11,9% sur la même période en 2022. L’hybride a représenté 31,1% des véhicules vendus (172 009 véhicules écoulés) et le diesel 11% (61 028) tandis que les voitures à essence ont continué de dominer encore largement le marché avec une part de 38,9%.

Avec Reuters (Rédigé par Jean Terzian)