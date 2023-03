Dans l’agro, la fin (ou presque) d’un bras de fer historique sur les prix entre industriels et distributeurs

Les négociations commerciales, à l’occasion desquelles industriels et distributeurs de l’agroalimentaire s’entendent sur les prix de l’année à venir, ont officiellement pris fin ce 1er mars à minuit. Tout le monde n’a pas signé, principalement chez les plus gros industriels, alors que des hausses significatives de prix sont d’ores et déjà annoncées.