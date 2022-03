La stratégie d'Antoine de Saint-Affrique pour permettre à Danone de retrouver la croissance

Le lieu n'a pas été choisi au hasard : c'est depuis Evian (Haute-Savoie) qu'Antoine de Saint-Affrique, le nouveau directeur général de Danone, arrivé à la tête de l'entreprise de 15 septembre dernier, a décidé de dévoiler mardi 8 mars sa feuille de route stratégique. En choisissant le siège de la fameuse marque d'eau minérale, Antoine de Saint-Affrique a tenu à marquer son soutien à la division Eaux du groupe français. La présence au sein du groupe de cette activité, qui représente pourtant 15% des 23,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires du groupe, était largement mise en cause par les fonds activistes montés au capital de Danone. En cause : la faible rentabilité de ce secteur et une courbe des ventes fortement touchée par l'épidémie de Covid-19 et les restrictions de déplacements.

Des catégories en croissance

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]