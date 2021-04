Danone vise une liste restreinte en mai pour son nouveau patron, selon une source

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Christian Hartmann Danone se concentre actuellement sur plusieurs candidats pour remplacer son ex-PDG Emmanuel Faber, démis le mois dernier, et espère ne plus avoir que deux candidats en lice en mai, selon une source proche du dossier. /Photo d'archives/REUTERS/Christian Hartmann

Parmi les quatre ou cinq profils à l'étude figure notamment Antoine de Saint-Affrique, qui a annoncé jeudi qu'il quitterait la direction du chocolatier suisse Barry Callebaut à la fin août, a précisé cette source.

Interrogé sur son intérêt éventuel pour prendre la tête de Danone, Antoine de Saint-Affrique a répondu dans une déclaration à Reuters qu'il était encore aux manettes du chocolatier suisse pour quelques mois.

"Je ne suis pas encore parti de Barry Callebaut et pour les cinq prochains mois, comme je le disais dans le call analystes et journalistes ce matin (jeudi-NDLR), le cacao et le chocolat demeurent mon unique préoccupation', a-t-il dit.

Deux autres sources au fait des discussions sur la direction de Danone ont précisé que le groupe agroalimentaire n'aurait pas fait son choix dans les temps pour son assemblée générale annuelle, prévue le 29 avril.

Le conseil d'administration de Danone a mis fin mi-mars aux fonctions de son PDG, Emmanuel Faber, sur la sellette depuis plusieurs mois face aux vives critiques de deux actionnaires du groupe qui réclamaient son départ.

Le groupe, qui a décidé de désormais dissocier les fonctions de PDG a confié provisoirement la direction générale du groupe à un tandem, le temps de recruter un candidat externe.

L'intérim à la présidence du conseil d'aministration est assuré par Gilles Schnepp.

(Gwenaelle Barzic, Dominique Vidalon et Sarah White, version française Myriam Rivet)