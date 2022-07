Danone revoit ses objectifs à la hausse après un deuxième trimestre meilleur que prévu

Chez Danone, la stratégie Renew commence à porter ses fruits. Le groupe agroalimentaire tricolore a publié mercredi 27 juillet des résultats semestriels meilleurs que ceux qui étaient attendus, même s'il reste prudent face à l'inflation galopante et n'écarte pas les risques d'une éventuelle récession. « Presque toutes les composantes de nos coûts ont subi des pressions, les emballages, le transport et le lait étant les plus touchés », a reconnu le directeur général Antoine de Saint-Affrique lors d'une conférence de présentation des résultats aux investisseurs.

Le propriétaire des marques Evian, Badoit ou Actimel a néanmoins enregistré un chiffre d'affaires semestriel de 13,3 milliards d'euros, en hausse de 12,6%. Dans le détail, la catégorie Eaux a augmenté de 16,6% par rapport aux six premiers mois de l'année 2021, la catégorie Nutrition spécialisée (laits infantiles, Blédina, nutrition des personnes âgées...) a progressé de 14,7% et les produits laitiers et d'origine végétale (EDP) de 10,2%. Si la croissance s'est limitée à 5,8% en Europe, elle a atteint 16,9% en Chine, Asie du Nord et Océanie et 16% en Amérique du Nord. Sur ce continent, Danone a accru ses exportations de solutions pédiatriques Neocate et de lait infantile Aptamil pour aider les Etats-Unis à faire face à une grave pénurie provoquée par des problèmes de production chez Abbott Laboratories.

Augmentations successives

C'est avant tout en augmentant le prix de ses produits que le groupe est parvenu à compenser la hausse du cours des matières premières. Au total, l'augmentation a atteint 6,8% au deuxième trimestre après 4,9% au premier, ce qui porte la majoration des prix à 6,1% depuis janvier. « En Europe, dans certains pays, nous en sommes à notre troisième vague de hausses », a indiqué Antoine de Saint-Afrique. Une technique adoptée par de nombreux concurrents, mais qui ne constitue pas à elle seule une solution à long terme.

« Si la qualité de notre premier semestre est encourageante, (...) ce n’est que le début de notre transformation Renew : nous avons encore beaucoup à faire pour redonner à Danone la place qui doit être la sienne, et pour délivrer à la fois notre mission et notre ambition de performance », a déclaré le directeur général, cité dans un communiqué. Ce dernier, qui a pris ses fonctions en septembre 2021, doit mener à bien un ambitieux plan de redressement. L'inflation des coûts de production et les nouvelles incertitudes liées à la guerre en Ukraine, qui a contraint le groupe français à suspendre ses investissements en Russie, pèsent naturellement sur ses objectifs.

Objectifs réhaussés

Le bénéfice net du groupe a par ailleurs reculé de 31%, à 700 millions d'euros, en partie à cause des dépréciations liées à la cession des investissements restants dans ses partenariats avec Mengniu, le géant chinois des produits laitiers. Le premier fabricant de yaourts de la planète maintient malgré tout son objectif d'une marge opérationnelle courante supérieure à 12% en 2022, contre 13,7% l'an dernier. Il prévoit désormais une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 5% et 6% en données comparables, contre une précédente fourchette de 3% à 5%.

« Danone se lit comme une répétition d'Unilever avec une surprise sur les prix à la hausse mais une inflation des coûts de production qui maintiennent les marges conformes aux attentes. La bonne nouvelle, c'est la vigueur continue du lait infantile en Chine », ont commenté les analystes de Jefferies. Unilever a relevé mardi ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année après des ventes supérieures aux attentes au premier semestre, le groupe ayant lui aussi relevé ses prix pour contrer la flambée des coûts.

Avec Reuters (Dominique Vidalon, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer et Jean-Michel Bélot)