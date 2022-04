2022 commence bien pour Danone. Après des mois de crise interne marquée par des résultats financiers décevants, le groupe laitier français retrouve des couleurs. Au premier trimestre 2022, le chiffre d'affaires de Danone affiche une croissance de 10,2%, à 6,2 milliards d'euros. Ces bons résultats tiennent à une hausse des ventes sur tous les continents et dans tous les métiers du groupe.

Le secteur des eaux, très fortement touché par la réduction des déplacements durant la pandémie, est celui qui affiche la plus forte reprise. Sur les trois premiers mois de l'année, ce métier affiche une croissance de plus de 20%, avec des ventes s'établissant à 951 millions d'euros. Des chiffres qui devraient pérenniser la présence du groupe sur ce métier et mettre fin aux demandes des actionnaires de se retirer de cette activité.

