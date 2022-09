Danone renforce sa logistique des produits frais en Île-de-France

Danone France a inauguré, mercredi 21 septembre à Viry-Chatillon (Essonne) son plus grand entrepôt de produits laitiers frais et d’origine végétale Avec 17 000 mètres carrés de superficie, la nouvelle base peut gérée annuellement 140 000 tonnes de marchandises et regroupe les activités des deux anciens entrepôts de Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) et de Rungis (Val-de-Marne) ainsi que des volumes confiés auparavant à des partenaires. Elle emploie 130 salariés. Le montant de l’investissement n’a pas été dévoilé.

