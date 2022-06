Danone réduit sa gamme de produits en raison de l'inflation

LONDRES (Reuters) - Danone réduit la variété des produits vendus aux détaillants afin de diminuer la pression sur les prix, a déclaré une responsable du géant français de l'agroalimentaire à Reuters.

Les supermarchés et les fabricants d'aliments emballés luttent contre la hausse des coûts, avec des produits tels que le pétrole brut et les emballages papier qui deviennent plus chers à cause de la pénurie prolongée de transport maritime en raison de la pandémie et de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Avec l'inflation galopante certains magasins d'alimentation sont par ailleurs contraints de retirer des produits des rayons parce qu'ils n'ont plus les moyens de les vendre.

Ces facteurs incitent Danone, l'un des plus grands fabricants de produits alimentaires au monde, à repenser la manière dont ses produits phares, tels que ses yaourts Activia et son eau Evian, sont vendus.

"L'inflation est une dynamique, en particulier en Europe, à laquelle nous devons commencer à nous habituer", a déclaré Ayla Ziz, directrice des ventes de Danone au niveau mondial.

L'entreprise réduit le nombre d'unités de gestion des stocks (UGS), ce qui signifie que certains supermarchés proposeront moins de choix de produits Danone en termes de saveurs et de tailles, a-t-elle ajouté.

Le fait d'avoir moins d'UGS permettra de réduire les coûts par type de produit, a-t-elle ajouté, précisant que Danone examine son "portefeuille complet" avec chaque client pour déterminer les UGS qu'il souhaite supprimer.

Les entreprises de grande consommation comme Danone fabriquent de nombreuses versions d'un même produit, qu'il s'agisse de grands ou de petits pots du même yaourt, de différents parfums ou de packs économiques.

Danone veut "rester compétitif", c'est pourquoi il ne réduit pas ses promotions ou ne retire pas toute une ligne de produits du marché, mais vend plutôt moins de types de produits, simplifiant sa gamme, ce qui l'aidera également à réduire ses coûts logistiques.

(Reportage Richa Naidu; version française Elena Vardon, édité par Kate Entringer)