Danone: Le conseil d'administration soutient le plan de réorganisation en cours, dit son président

"Le conseil d'administration réaffirme son soutien à ce plan", a déclaré le nouveau président Gilles Schnepp dans une lettre adressée mercredi aux actionnaires.

Danone a lancé l'an dernier un plan de réorganisation baptisé "Local First" qui a pour objectif de restructurer l'entreprise autour de pôles régionaux tout en réduisant les coûts.

Ce projet, ainsi que la gestion d'Emmanuel Faber, étaient critiqués par deux des actionnaires du groupe, la société de gestion d'actifs Artisan Partners et le fonds Bluebell Capital, qui ont obtenu le départ du PDG et la scission des fonctions de président et de directeur général.

"[Ce plan] rendra Danone plus fort, nous permettra d'accélérer la croissance et la création de valeur et de mieux répondre aux besoins des consommateurs et des clients dans chaque pays où nous opérons", déclare Gilles Schnepp dans la lettre.

Des propos qu'il a confirmés auprès des salariés du groupe dans une vidéo interne relayée par le Figaro. "La feuille de route stratégique de Danone ne changera pas", a déclaré Gilles Schnepp selon des propos rapportés par le quotidien.

Dans sa lettre aux actionnaires, le nouveau président de Danone précise que le plan Local First est un plan de réorganisation qui ne liera pas les mains du nouveau directeur général quant à la stratégie.

"Nous tenons à préciser qu'il s'agit uniquement d'un cadre organisationnel, qui laisse au nouveau directeur général toute latitude pour concevoir et mettre en œuvre sa stratégie pour la société, y compris, mais sans s'y limiter, l'allocation du capital et les décisions d'investissement, ainsi que tout changement de portefeuille d'activités", indique Gilles Schepp.

Fin février, le fonds Artisan avait dit avoir suggéré au conseil d'administration de Danone un recentrage des divisions Eaux et Produits laitiers et d'origine végétale (EDP) en cédant une partie des activités.

Concernant la recherche du nouveau directeur, un comité ad hoc a été constitué, présidé par l'administrateur Jean-Michel Severino, et un cabinet de recrutement international a été mandaté, indique Gilles Schnepp.

"Il est essentiel que le conseil d'administration choisisse un dirigeant respecté dans le monde entier, qui soit prêt à prendre les choses en main dès le premier jour, à évaluer l'état de l'entreprise et à commencer à mettre en œuvre des initiatives très rapidement", écrit-il aux actionnaires.

(Blandine Hénault, édité par Nicolas Delame)