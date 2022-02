Danone: Le 4e trimestre meilleur qu'attendu malgré l'inflation

Antoine de Saint-Affrique, en poste depuis septembre, a ajouté dans un communiqué que les investisseurs devraient attendre la journée investisseurs du 8 mars pour connaître la stratégie et les prévisions du groupe agroalimentaire.

Si Danone a "clôturé l'année avec une forte performance", déclare-t-il dans un communiqué, "nous avons encore beaucoup à faire, et j'attends avec impatience notre Séminaire Investisseurs, le 8 mars, pour vous en dire davantage sur les prochaines étapes de notre trajectoire de croissance et de renouveau".

En Bourse, l'action Danone gagnait 3,52% en début de séance, l'une des meilleures performances de l'indice CAC 40, qui progressait alors de 1,04%.

"Le quatrième trimestre est supérieur aux attentes pour le chiffre d'affaires et les marges 2021 sont en ligne", commentent les analystes de Jefferies dans une note.

Le prédécesseur d'Antoine de Saint-Affrique, Emmanuel Faber, a été évincé en mars dernier de son poste de PDG sous la pression de fonds d'investissement activistes mécontents de la rentabilité du groupe et sur fond de désaccord stratégique au sein du conseil d'administration.

Le principal défi pour le nouveau DG porte sur l'amélioration des marges et des ventes dans les trois grandes activités de Danone, les produits laitiers et d'origine végétale (EDP), la nutrition spécialisée et les eaux, tout en adaptant l'organisation et les structures du groupe à l'augmentation des coûts.

REPRISE SOUTENUE DES VENTES D'EAUX

En 2021, Danone a réalisé un chiffre d'affaires de 24,28 milliards d'euros, en hausse de 3,4% à données comparables, alors que le consensus établi par le groupe donnait une hausse de 3%.

En données publiées, le chiffre d'affaires annuel affiche une hausse de 2,8% alors qu'il était resté stable sur les neuf premiers mois de l'exercice.

Danone explique que la progression de ses ventes s'est accélérée au quatrième trimestre, à 6,7% à données comparables contre +5,5% attendu, les trois grandes divisions ayant contribué à la croissance.

La performance supérieure aux attentes enregistrée sur octobre-décembre est due pour la majeure partie à la division Eaux, qui affiche un bond de 17,4% de ses ventes. Cette activité, qui avait souffert des fermetures de restaurants et de bars liées aux restrictions sanitaires, a poursuivi sa reprise, les marques Mizone et Aqua renouant avec la croissance en Asie.

La nutrition infantile a elle aussi enregistré une croissance soutenue sur le trimestre.

La marge opérationnelle courante ressort à 13,7% sur l'ensemble de 2021, un niveau conforme aux attentes et aux indications données par le groupe, l'accélération du chiffre d'affaires et des gains de productivité ayant permis de compenser en partie l'impact de l'inflation.

L'ensemble du secteur agroalimentaire doit s'adapter à l'envolée des prix des matières premières, de l'énergie, du transport comme à la hausse du coût du travail. Unilever a ainsi averti au début du mois que ses marges allaient se dégrader faute de pouvoir augmenter suffisamment ses prix pour compenser l'augmentation de ses coûts.

(Reportage Dominique Vidalon et Marc Angrand, édité par Jean-Stéphane Brosse)