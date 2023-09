Danone et Nestlé sous pression avant les négociations sur les prix alimentaires

Les négociations commerciales entre les grands groupes industriels et les enseignes de distribution pourraient être lourdes de conséquences pour Nestlé et Danone dont les revenus dépendent de la France plus que de tout autre pays d'Europe de l'Ouest.

La France est, depuis longtemps, le plus grand marché de produits alimentaires de l'Union européenne en terme de revenus des supermarchés, selon le cabinet d'études IBISWorld.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]