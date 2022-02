Danone dévoile des résultats en demi-teinte pour sa première année sans Emmanuel Faber

Directeur général de Danone depuis le 15 septembre 2021, Antoine de Saint-Affrique ne cherche pas à minimiser les défis que devra relever le géant agroalimentaire français pour continuer à prospérer. « Nous avons encore beaucoup à faire », reconnaît-il sans ambages lors de la publication des résultats annuels du groupe, mercredi 23 février. Après une baisse du chiffre d'affaires de 6,6% en 2020, celui-ci a rebondi de 2,8% en 2021 pour atteindre 24,3 milliards d'euros. Un résultat légèrement supérieur aux attentes de l'entreprise et des analystes et qui s'inscrit dans un contexte difficile, marqué par l'inflation, les difficultés d'approvisionnement et une importante crise de gouvernance.

Les eaux se redressent

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]