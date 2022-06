Danone dément les rumeurs d'optimisation de sa gamme de produits

Non, Danone ne va pas réduire sa gamme de produits pour faire face à l'inflation. C'est ce que précise le groupe laitier français à L'Usine Nouvelle lundi 20 juin. Cette déclaration fait suite aux propos, parus plus tôt dans la journée, d'Ayla Ziz, directrice des ventes de Danone au niveau mondial à l'agence de presse Reuters. En marge du Customer goods forum, la porte-parole aurait indiqué auprès de l'agence de presse que « l'entreprise réduit le nombre d'unités de gestion des stocks (UGS), ce qui signifie que certains supermarchés proposeront moins de choix de produits Danone en termes de saveurs et de tailles ».

[...]